Arlon : le premier moteur à combustion créé par l'inventeur belge Etienne Lenoir reproduit à l’ITELA

Le 12 janvier 1822, Étienne Lenoir voyait le jour à Mussy-la-Ville. 38 ans plus tard, il déposait un brevet pour une des inventions qui allait révolutionner une époque : le moteur à combustion. C’est en partie à lui que l’on doit le monde automobile que l’on connaît aujourd’hui.

Alors à l’ITELA, l’Institut Technique Etienne Lenoir d'Arlon, on a décidé de fêter son bicentenaire. Dans un des tiroirs de l’établissement scolaire, les plans du moteur Lenoir ont été ressortis pour l’occasion. Des passionnés ont reproduit avec minutie ce que l’inventeur franco-belge avait créé à l’époque. "Il a fallu repartir de zéro, en oubliant les techniques actuelles car tout a changé", sourit Paul Claude, membre de la fondation Etienne Lenoir.

Il aura fallu quatre ans, à quatre, pour venir à bout de ce mastodonte de plus d’une tonne. Il aura également fallu débourser près de 80.000 euros pour réaliser cette réplique.

"Mais il y a un autre message que l’on veut faire passer avec cette reproduction. Le secteur technique est à la peine pour trouver de la main-d’œuvre qualifiée. Ce que l’on veut dire à la jeunesse, c’est qu’il est possible de créer de belles choses si l’on s’investit à 100%. Il y a du travail et le secteur est à la recherche de profils formés et passionnés", confie encore Paul Claude. Et cela semble faire son effet : "Lorsque l’on présente cela à des élèves investis dans les sections concernées, on remarque qu’ils ont des étoiles dans les yeux."

La réplique restera à l’ITELA une semaine, avant peut-être de s’exposer aux quatre coins du monde.