Arlon : le personnel de l’AC restaurant à nouveau en grève

En ce début du week-end de Pâques, les vacanciers ne pourront pas s’arrêter au restoroute d’Hondelange.

Ces vendredi et samedi, le personnel de l’AC Restaurant d’Arlon sera à nouveau en grève. Selon les syndicats, la direction n’annonce aucune avancée avant mi-mai.

Pour rappel, le pont restaurant sur l’autoroute entre Arlon et Luxembourg fermera ses portes définitivement en septembre. Le groupe italien Autogrill se retire et aucun repreneur n’a pu être trouvé. Aujourd’hui, un litige oppose syndicats et direction quant aux modalités de licenciements des 27 travailleurs.