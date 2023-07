Arlon : le Musée Gaspar et le Musée archéologique présentent une exposition sur le thème de la forêt

7 musées de la province de Luxembourg se sont rassemblés pour offrir une exposition sur deux sites, le Musées archéologique et le Musée Gaspar d’Arlon.

Un même thème : la forêt

"La forêt, qui est un élément emblématique de la Province du Luxembourg, est fortement présente dans les différentes collections des musées partenaires, précise David Colling (conservateur du Musée archéologique). Il a fallu structurer ce que l’on présente car entre un musée archéologique, un musée ethnographique ou un musée artistique, il peut y avoir des collections très différentes. Nous avons regroupé toutes ces collections autour de 4 grandes thématiques. Tout d’abord, la thématique des contes et légendes et des religions. Une thématique autour de la chasse, de l’alimentation et des animaux. Une thématique autour du travail du bois dans la forêt, essentiellement les bûcherons, les élagueurs, etc."