Arlon : le clocher de Saint-Martin bientôt amputé de sa croix, le chantier interrompu à cause du vent

A Arlon, le chantier de sécurisation de la flèche du clocher de l'église Saint-Martin a débuté ce mardi mais a dû être interrompu à cause du vent.

Depuis jeudi dernier, la croix de ce clocher menace de tomber, elle est complètement penchée. Pour le moment elle résiste, mais il devient urgent d'intervenir.

Ce mardi, deux énormes grues ( 300 et 350 tonnes ) ont été installées et des spécialistes sont intervenus toute la matinée. Le but de l'opération est au final de retirer la croix. Une opération délicate à 96 mètres de haut. La première phase s'est déroulée ce mardi matin par le retrait d'une pierre fendue qui menaçait de tomber, mais le retrait de la croix en elle-même n'aura lieu que ce mercredi si les conditions météo le permettent. " La mission est de retirer la croix en elle-même et une partie de son socle avec les pierres sommitales. L’opération est en plusieurs phases " , explique Marivan Lamette, gestionnaire de chantier au sein de l’entreprise Golinvaux.

Ce mardi midi, vu la vitesse du vent augmentant, il devenait dangereux de poursuivre le chantier. L'opération de retrait de la croix doit reprendre ce mercredi matin.