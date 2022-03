Arlon : la nouvelle vestiboutique de la Croix-Rouge élargit son assortiment

Dans cette nouvelle vestiboutique d’Arlon, on trouve, essentiellement des vêtements pour hommes, femmes, enfants, adolescents et bébés.

Benoît Brisbois (Président de la maison de la Croix Rouge d’Arlon) : "Comme il y avait de l’espace il a été décidé d’ouvrir une bouquinerie et un magasin de jouets. Sur place on trouve également une puériculture, il s’agit d’un espace où on peut trouver des poussettes, des sièges auto etc. "

Les dons

"La vestiboutique fonctionne, essentiellement, grâce à des dons de particuliers qui nous déposent ce dont ils veulent se débarrasser et nous faisons le tri de ce qui est acceptable ou pas, précise Benoît Brisbois. Le principe est que ce que vous donnez vous devriez encore pouvoir le porter. Donc, pas de boutons manquants, pas de vêtements déchirés, déformés et encore moins des vêtements sales ".

L’aide alimentaire mais pas que…

Une partie de l’aide alimentaire est financée grâce à la vestiboutique. Comme l’explique Benoit Brisbois. Nous octroyons cette aide à travers l’épicerie sociale qu’à Arlon nous appelons " Epicoeur ", en partenariat avec le CPAS. Nous accueillons des biens à leur valeur normale et nous les vendons à la moitié du prix. L’autre moitié, nous devons bien le financer d’une manière ou d’une autre et une partie du financement vient de la vestiboutique.

Le solde du bénéfice de la vestiboutique, sert également à octroyer des ristournes sur le prix de transports de malades principalement les transports de dialyse puisque ceux-ci sont réguliers.

La nouvelle vestiboutique est située Grand-Rue à Arlon.