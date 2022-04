Arlon : la Centrale d’Urgences 112 recrute des opérateurs pour la Province du Luxembourg

L’opérateur est le premier maillon de la chaîne des secours mais engager du personnel de la Province du Luxembourg est un vrai défi, vu la distance avec Bruxelles, où se font la plupart des examens d’entrée, et également à cause de la faible densité de population. Pour remédier à la situation, ce recrutement est organisé uniquement pour la Centrale d’appels située à Arlon, comme le confirme Jean-Michel Grégoire chef de service. "La spécificité de cette sélection est qu’elle concerne uniquement la Province du Luxembourg. Nous allons avoir une liste, a minima, de 15 opérateurs qui seront sélectionnés d’ici quelques mois. Je pense vraiment que c’est une belle opportunité pour la population de la Province du Luxembourg".

Le métier d’opérateur

La fonction d’opérateur pour la Centrale d’Urgences consiste à recevoir tous les appels d’urgences pour la Province.

"Il y a également une spécificité dans la Province du Luxembourg, précise Jean-Michel Grégoire. Nous recevons également les appels de médecine générale, le 1733, venant de la Province du Luxembourg, de l’arrondissement de Dinant et aussi de l’entièreté de la Province de Liège. La charge de travail est donc assez importante. Actuellement, nous tournons autour de 500 appels d’aide médicale urgente et de gestion de mission de pompiers par jour. Et le week-end lorsqu’on active le 1733 on monte à 1500, voire 2000 appels par 24 heures".

Les qualités d’un opérateur

Pour pouvoir postuler, il faut le CESS ainsi que quelques qualités comme la gestion du stress et pouvoir travailler à horaires irréguliers.

Jean-Michel Grégoire : "Nous allons former les candidats à traiter les appels d’aide médicale urgente et les appels à caractère pompier. Une des qualités primordiales pour ce métier est la gestion du stress puisqu’on est amené à traiter des appels compliqués émotionnellement. Quand l’opérateur va décrocher son appel, il ne sait jamais ce qu’il y a derrière. On peut avoir des situations gravissimes comme un enfant renversé ou des patients qui sont en arrêt cardiorespiratoire et là l’opérateur a une réelle plus-value puisqu’en temps de premier maillon de la chaîne. Il peut être amené à guider une personne pour pratiquer une réanimation cardiopulmonaire en attendant l’arrivée des secours. Il faut aussi accepter de faire des pauses de jours, de nuit ou de week-ends. Donc, les horaires sont parfois contraignants".

Les candidatures peuvent être introduites sur le site du Selor jusqu’au 1er mai 2022. Pour tous renseignements complémentaires appelez le 0497.24.64.98