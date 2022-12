Arlon : l’éclairage public rétabli à certains endroits uniquement le week-end

Depuis début novembre, suite à l’augmentation des prix de l’énergie, dans presque toutes les communes de la province de Luxembourg, l’éclairage public est coupé pendant la nuit (de minuit à 5 heures).

Une obscurité totale qui ne convient pas toujours. A Arlon, le collège communal, en accord avec la zone de police, a décidé de rétablir cet éclairage à certains moments et dans des zones particulières, et ce, pour diverses raisons. Tout d’abord pour faciliter les interventions de la police, après avoir notamment constaté que les caméras de surveillance perdent en efficacité, sans l’appui de l’éclairage public. " Le commissaire divisionnaire est venu nous présenter les difficultés que la police rencontrait pour des coins qui étaient particulièrement sombres et puis, on a aussi eu une demande fort pressante de l’association commerciale d’Arlon qui nous disait que dans le monde de l’Horeca, les clients étaient un peu peureux de rentrer jusqu’à leur voiture, jusque chez eux ", explique Vincent Magnus, le bourgmestre d’Arlon.

L’éclairage public est donc rétabli dans un certain nombre de rues de l’hypercentre ville et uniquement le week-end, là où il y a de l’Horeca. " Je crois que la première des responsabilités d’un bourgmestre, puis d’un collège et ensuite d’un conseil communal, c’est de maintenir l’ordre public, la sécurité publique et de rassurer les gens ", conclut Vincent Magnus.