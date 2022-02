Arlon : l’asbl 42 a besoin de vous pour aider les plus démunis

L’asbl 42 a été créée officiellement il y a 7 ans mais elle existait déjà, sans statuts, il y a 10 ans.

C’est Denise Grewiese qui est à l’origine de cette association. Á un moment de sa vie Denise connaît de gros ennuis de santé et elle est mise en invalidité permanente.

Denise Grewiese : "Je ne me voyais pas rester des journées entières devant ma télévision à me tourner les pouces. Je me suis alors dirigée vers l’aide aux personnes de manière privée. Ensuite, l’asbl a pris son envol".

L’asbl ne dispose pas d’aide publique et vit, un peu, au jour le jour. Soit par les dons des particuliers ou d’associations. Avec la crise du Covid, les besoins ont augmenté de 50% surtout au niveau alimentaire. Face à cette ampleur l’asbl 42 a organisé des collectes dans les grands magasins de la région mais ce n’est pas suffisant.

Appel aux dons

L’asbl a besoin de produits et d’aliments bien spécifiques comme l’explique Denise. "Ce qui nous manque, pour le moment, c’est tout ce qui peut composer un petit-déjeuner surtout pour les enfants. Des biscottes, du lait, des céréales, de la margarine, etc.".

Les produits d’hygiène

C’est un problème récurrent, l’association est en manque de produits d’hygiène comme le papier de toilette, les mouchoirs en papier et les essuie-tout. Et Denise préconise que ces articles soient en " produit blanc " ce qui permet d’en acheter plusieurs pour le prix d’un article de marque. C’est vraiment la quantité des produits qui est importante afin d’aider le plus de personnes possibles.

Déposer un colis ou faire un don

Le mardi et le jeudi de 12 heures à 13 heures au 1 rue Porte Neuve à Arlon ou le samedi à la boutique de l’asbl située dans la même rue au numéro 11.

Et si le cœur vous en dit, sachez que l’asbl est toujours à la recherche de bénévoles pour réceptionner les dons, les ranger, vérifier les dates de péremption des vivres et trier les vêtements destinés à la boutique.