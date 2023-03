Arlon : des rues rebaptisées avec des noms de femmes

Ce 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. À cette occasion, Gsara Luxembourg, asbl active dans l'éducation permanente, met en lumière une trentaine de femmes qui ont marqué la Belgique de leur empreinte. Leurs noms remplaceront temporairement les noms des rues actuels dans le cadre d'une balade de deux kilomètres dans le centre d'Arlon.

Chantal Akerman, Rita Gorr ou encore Nine Culliford, ces femmes vous disent-elles quelque chose ? Si ce n'est pas le cas, vous avez désormais l'occasion d'en apprendre un peu plus sur elles. Suite à des recherches et une sélection réalisées par des retraités, Gsara Luxembourg propose une balade fléchée avec des noms de femmes belges affiché dans les rues. "Au départ, on avait plus d'une soixantaine de noms", explique Laurence Schalkwijk, organisatrice. "On s'est dit que ça faisait peut-être un petit peu beaucoup et puis on nous a dit qu'on ne pouvait mettre que des noms de femmes décédées. Ensuite, il a fallu chercher ce qu'elles ont fait, pourquoi, etc. En fin de compte, sous chaque panneau, il y aura un QR Code qui vous informera sur la personne".

La balade aura lieu à 14h ce mercredi au départ du palais provincial. "Parce que dans ce palais-là, il y a déjà quatre salles avec des noms féminins comme Théroigne de Méricourt, Mathilde de Toscane, Marie Delcourt et Ermesinde. Au départ, on voulait faire quelque chose d'un peu plus grand, on est en train de réaliser des roll-up sur les droits des femmes et il y en a encore, vestimentaires par exemple, qui ne sont pas encore acquis", ajoute Laurence Schalkwijk.

À savoir que les noms, en partie placés grâce à la bonne volonté des commerçants, seront visibles jusqu'au 5 avril.