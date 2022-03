Arlon : des petits Jodoignois en classe verte découvrent de l’or dans une rivière

Laurence Léonard (l’institutrice des enfants): "Les élèves ont regardé dans la rivière et ils n’y croyaient pas et moi non plus d’ailleurs. C’est une petite fille de ma classe qui m’a dit qu’il y avait quelque chose qui brillait dans la rivière. Ensuite elle a pris un bâton et elle a sorti la première montre. Après cela, d’autres enfants se sont jetés dans l’eau et ont commencé à sortir d’autres bijoux".

L’institutrice a nettoyé le butin qui, après 6 ans, était extrêmement sale. Elle l’a montré aux enfants et ensuite a contacté la police d’Arlon pour lui remettre les bijoux. C’est le Parquet qui assurera le suivi et l’enquête est en cours pour déterminer si les bijoux ont bien été déclarés comme volés.