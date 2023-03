Arlon : de vieilles photos et cartes postales actualisées par la couleur

Jérôme Theisen est professeur d’éducation physique mais il est, surtout, un homme très attaché à Arlon et à sa région. C’est pour cette raison qu’il est parti à la recherche d’anciennes photos et cartes postales représentatives d’Arlon qu’il a eu l’idée de coloriser afin de les rendre plus actuelles. Il est, en effet, plus facile de se rendre compte de la vie quotidienne de la région grâce à ce procédé qui rend ces clichés plus attractifs.