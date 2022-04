Arlon : création d’un nouveau pôle économique axé sur le bois

Des travaux sont entamés à l’entrée du campus de l’Université de Liège à Arlon, côté Nationale 4. Le Pôle Bois qui se concrétisera à cet endroit est une collaboration entre l’ULg, le Forem Wallonie Bois et IDELUX. Leur objectif commun est de mieux valoriser la matière première bois et d’offrir, à l’avenir, un habitat durable.

Fabian Collard, Directeur Général d’IDELUX : "L’idée est de concentrer un savoir qui nous permet d’exploiter nos propres bois, de créer de la valeur ajoutée sur nos sites mais aussi de développer une nouvelle filière de construction d’un habitat durable. Ce qu’on appelle, traditionnellement, le campus environnement de l’Ulg s’est spécialisé dans différents aspects liés à la construction. La performance énergétique, l’amélioration de celle-ci et les nouveaux systèmes de chauffage, sont vraiment des éléments que l’on doit aujourd’hui incorporer dans une réflexion autour d’un habitat nouveau basé sur le bois".

Le Forem et son centre de compétence libramontois Wallonie Bois

Pour les formations bois, le partenaire incontournable, c’est Wallonie-Bois à Libramont. Son Directeur Jean-François Pandolfe nous rappelle quelle est sa mission. "Le centre de compétence de la filière bois est un des centres qui dépend, en partie, du Forem puisqu’il y a toute une série de centres qui sont positionnés en asbl et d’autres en gestion propre. Wallonie Bois fait partie intégrante d’un centre Forem. On y fait de la formation multipublics. Cela signifie un centre ouvert à des demandeurs d’emploi. On va également former des employés, des ouvriers ainsi que des travailleurs des secteurs visés par le centre c’est-à-dire la filière bois et la construction. Sans oublier les enseignants, les étudiants et les patrons d’entreprises. Majoritairement, les formations du centre sont des formations de métiers certifiants et toujours accompagnés d’un stage en entreprise. Elles sont toujours organisées en réponse aux besoins des entreprises mais aussi sur base de référentiel de formation".

Un nouvel endroit stratégique pour les spin-off de l’Ulg

Avec une ouverture voulue sur un public universitaire, le nouveau bâtiment sera aussi un centre d’entreprises pour permettre à des spin-off de l’ULg de ne pas trop s’éloigner.

Fabian Collard, Directeur Général d’Idelux : "Cela concerne les spin-off de l’Ulg qui cherchaient une localisation à proximité de celle-ci et qui n’étaient pas encore mûres pour développer leurs infrastructures. En créant ce centre d’entreprises, on espère vraiment pouvoir donner à ces spin-off, l’écrin nécessaire à leur développement".

Si certains regrettent déjà le mur des Jésuites, le nouveau bâtiment constituera une véritable porte d’entrée du campus côté Nationale 4. Sa construction devrait être terminée pour la fin de l’année 2023.