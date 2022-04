Á Arlon, il existe une toute jeune asbl qui permet aux personnes moins valides de faire des balades gratuites sur des vélos adaptés, aidés par des pilotes bénévoles.

Yannick Denis (une des fondatrices de l’asbl) :"Cheveux au vent a pour objectif premier de créer du lien entre des personnes que l’on peut considérer comme fragiles à cause de la maladie, de la vieillesse, du handicap ou d’une solitude quelconque en utilisant des vélos qui sont pilotés par des personnes que la société appelle valides et qui seront leurs pilotes".

La création de liens par l’intermédiaire du vélo

Une des priorités de l’asbl est aussi de sortir la personne fragile de son lieu de vie pour lui rendre sa place dans la cité et également de promouvoir le vélo pour toutes et tous. Comme l’explique Yannick Denis. "Le but est que la personne qui n’ose pas ou pour qui ce n’est pas une habitude de prendre le vélo puisse se dire si des personnes moins valides peuvent le faire, moi aussi je peux prendre mon vélo au lieu de prendre la voiture".