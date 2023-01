Arlon : aidez l’Abeille Arlonaise à détecter l’invasif frelon asiatique

Dans plusieurs endroits de la région d’Arlon, on déplore la présence de cet insecte invasif qu’est le frelon asiatique.

Il faut savoir qu’un nid de frelons asiatiques peut contenir entre 2000 et 3000 individus qui peuvent donner naissance à plus de 250 fondatrices en fin de saison.

"Le frelon asiatique est arrivé en France, du côté de Bordeaux en 2004, précise André Jusseret, Président de l’Abeille Arlonaise. Ensuite, il a poursuivi sa route de plus ou moins 100 kilomètres par année et on l’a repéré en Belgique dès 2016, du côté de Charleroi. Il a colonisé également l’Entre-Sambre-et-Meuse et il a suivi le cours du Hoyoux".

Si vous habitez la région arlonaise et que vous découvrez un nid de frelons asiatiques, n’hésitez pas à contacter l’Abeille Arlonaise.

http://www.abeille-arlonaise.be/