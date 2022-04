Arles : Françoise Nyssen, une femme au destin exceptionnel

En parallèle de ses activités dans le monde de l’édition, en 2015, elle fonde toujours avec son époux une école expérimentale : Le Domaine du possible. Cette école voit le jour dans une chapelle arlésienne pour s’installer plus tard dans un mas de 136 hectares à côté d’Arles. Ouverte aux enfants de la maternelle à la 3ème, elle s’inspire de pédagogies fondées sur la coopération, la curiosité des enfants et une expérience active des apprentissages. Elle favorise une relation forte avec la nature (écologie, équitation…) et les arts (littérature, musique, arts plastiques…).

C’est une école de projets, au plus près de la nature. L’idée est de donner aux enfants le désir d’apprendre et d’aller vers ce vers quoi ils sont portés plutôt que de les mettre dans un silo… C’est l’école de la confiance et de la responsabilité.