"Arizona Dream" : Johnny Depp et Faye Dunaway au cœur de cette fable surréaliste dans Classic Ciné

Arizona Dream, réalisé par le cinéaste Emir Kusturica, avait été récompensé à la Berlinale en 1993. Connu pour sa musique mythique créée par Iggy Pop et Goran Bregovic, le film est à (re)voir le mercredi 12 octobre à 20h40 sur La Trois.

Habité par la musique de Goran Bregovic, le film d’Emir Kusturica nous entraîne dans les rêves et cauchemars de ses personnages. Axel (Johnny Depp), jeune orphelin à l’imaginaire débordant, travaille à New York au département de la pêche. Son oncle (Jerry Lewis) l’invite chez lui en Arizona, à l’occasion de son mariage. Il aimerait que son neveu s’y installe, rencontre l’amour et reprenne son magasin de voitures d’occasion. Axel fait la connaissance d’Elaine (Faye Dunaway), une veuve fantasque qui ne rêve que de voler.

Dans l'un de ses premiers grands rôles, Johnny Depp est ici au début de sa carrière. Il vient de tourner Platoon, Les Griffes de la nuit et Edward aux mains d'argent. Gilbert Grape et Ed Wood confirment ensuite son statut de star montante. Dans Arizona Dream, il forme un trio de choc avec deux grandes stars hollywoodiennes : Faye Dunaway et Jerry Lewis.