Sa vie ressemble à une tragédie grecque : c'est l'histoire d'un homme qui a gravi les échelons et a réussi, grâce à son intelligence et à l'absence de scrupules. Il est devenu riche et très puissant et pourtant il n'a pas toujours été heureux. Un film sur le pouvoir, l'argent et la passion.

"Aristote Onassis, l'homme le plus riche du monde" un documentaire de Wengler Gabriele à voir dans "Le temps d'une histoire" le vendredi 13 mai à 22h50 sur la Une. A revoir sur AUVIO durant 90 jours