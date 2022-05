Aristote Onassis: les amours de l'un des hommes les plus riches du monde

Le mariage est célébré sur l’île de Skorpios, propriété d’Onassis. Jackie et ses enfants, apprendront le grec, Caroline et John Jr. s’entendront à merveille avec Aristote, ce qui ne sera pas le cas pour Jackie et ses beaux-enfants. Aristote et Jackie composeront un couple assez étrange, résidant rarement à la même adresse. Une relation qui ira en s’effilochant pour trouver sa conclusion en 1973, à la suite du décès d’Alexandre Onassis, dans un accident d’avion.