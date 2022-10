Arielle Dombasle dévoile son train de vie élevé

Arielle Dombasle en dit plus sur sa vie privée et son train de vie. L'épouse de Bernard-Henri Lévy a dévoilé avoir du personnel de maison avec des taches bien particulières.

Si on pouvait se douter que le couple ne vivait pas comme Monsieur et Madame tout le monde, l'actrice a fait des révélations étonnantes sur son quotidien.

Dans l'émission Les Grosses Têtes, elle indique avoir un chauffeur privé pour l'emmener n'importe où et n'importe quand. Arielle Dombasle précise que "son chauffeur est très bien payé."

Chez moi on change les draps tous les jours

Arielle Dombasle va même plus loin en précisant que chez elle "on change les draps tous les jours."

Elle ajoute : "C'est un luxe et c'est merveilleux ! Lorsqu'on pose le visage sur l'oreiller, sa douceur, c'est un moment de volupté. Il ne faut pas s'en priver."

Celle qui partage la vie de l'écrivain et philosophe Bernard-Henri Lévy confie ne pas trop travailler pour passer du temps avec son mari dans une interview pour Télé Loisirs : "Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas pour rester avec Bernard-Henri. Il y a des films où je dis non. Déjà on est fatalement séparés. Je suis toujours dans la fiction et lui-même voyage tellement."

Arielle Dombasle dévoile un peu plus de sa vie sur les réseaux sociaux, notamment sur Tiktok. On y retrouve pleinement son style si particulier.