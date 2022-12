Ariel Jacobs a eu Brian Riemer comme adjoint à Copenhague : "Je suis très surpris par le choix d’Anderlecht…"

Passé par Brentford comme adjoint en 2018, Riemer va donc devoir diriger le vestiaire mauve, composé de nombreux jeunes, certes, mais aussi… de fortes personnalités.

"Si j’avais déjà décelé en Brian, à l’époque, l’étoffe d’un coach principal ? Euh… honnêtement, non ! Et je pense que même lui ne s’imaginait pas un tel destin... Je vous cite une anecdote. Brian était célibataire à l’époque et j’étais seul à Copenhague. On a donc passé beaucoup de temps ensemble, à voir des matches, à aller manger… et je me souviens qu’il s’inquiétait de ce qu’il allait devenir le jour où je ne serais plus en poste au club. Il ne débordait pas forcément d’ambition, il était très loyal et fidèle… En fait, c’était l’adjoint idéal : il y a 10 ans, les staffs n’étaient pas aussi étoffés qu’aujourd’hui, et Brian était un gros bosseur. Il s’occupait des analyses vidéo de l’adversaire et de nos joueurs, tout en continuant à coacher l’équipe réserve. Mais vous savez, une carrière prend parfois des détours insoupçonnés : une chose en entraîne parfois une autre, et peut-être qu’entre-temps, Brian a pris du volume. Mais je reconnais que reprendre Anderlecht en cette période de l’année sera pour lui un vrai challenge : il n’a pas fait la préparation et nous sommes en milieu de saison... Mais je lui souhaite évidemment le meilleur."