Arieh Worthalter dans "Le procès Goldman": "On a vécu une expérience unique, je n’avais pas envie que ça s’arrête"

On ne connaitra sans doute jamais la vérité sur le personnage de Pierre Goldman, assassiné trois ans après son second procès, en 1979. Procès dans lequel il reconnait les braquages dont on l’accuse, mais pas le meurtre des deux pharmaciennes. C’est contre cela que se bat cet homme, fasciné par les révolutions, soutenu par la gauche de l’époque, mais qui n’est en réalité qu’un petit voyou. Sa force c’est sa culture, son audace, et l’énergie qui l’anime au cours de ce procès bruyant, où il ose prendre la parole sans y être invité, tout comme cette foule non contenue, qui aujourd’hui serait évacuée sans délai. Ses joutes verbales lui valent l’admiration du public, sans doute déjà conquis par l’ouvrage autobiographique qu’il rédige lors de son séjour en prison, après une condamnation à la réclusion criminelle : "Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France".

Rencontre avec Arieh Worthalter…

"Le procès Goldman" de Cédric Kahn, avec Arieh Worthalter, qui incarne un Goldman brillant, qui scande son innocence le verbe haut.