Arié Elmaleh dans le rôle du coupable dans "Crimes parfaits"

Ce mardi 21 février, les deux premiers épisodes de la saison 3 de "Crimes parfaits" sont rediffusés sur la Une. A l’affiche, Wendy Nieto et Julie Ferrier, déterminées à prouver qu’aucun crime n’est véritablement parfait…

La série policière francobelge "Crimes parfaits" repose sur un postulat simple mais original : l’identité du coupable est révélée dès les premières minutes aux spectateurs. Dès lors, la question n’est pas de savoir qui il est, mais plutôt de découvrir comment les enquêteurs vont parvenir à le démasquer. Autre particularité de la série : les enquêteurs varient d’un épisode à l’autre, avec néanmoins cinq duos fixes. Ce mardi, ce sont ainsi les enquêtrices Louise Bonne et Fatou, respectivement incarnées par Wendy Nieto et Julie Ferrier, qui devront sous nos yeux démêler le vrai du faux. Comme à chaque épisode, plusieurs invités spéciaux apparaîtront par ailleurs à l’écran, tels qu’Arié Elmaleh, le frère de l'humoriste Gad Elmaleh, Armelle Deutsch, Jérôme Robart et Christelle Reboul.