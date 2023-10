Arianna chante depuis qu’elle sait parler. Elle se lance un peu plus sérieusement dans le chant après la participation de sa sœur à la première saison de The Voice Kids Belgique. Pour elle, la scène des Blinds représente sa première prestation devant un très nombreux public.

Lors de son Blind, la jeune bruxelloise a décidé de s’attaquer au titre " Sign Of The Times ". Ce hit sorti en 2017 a lancé la carrière solo de l’ex-chanteur des One Direction, Harry Styles. A ce jour, il compte plus d’un milliard de streaming sur les plateformes d’écoutes.

Malgré son stress, Arianna a proposé une très belle version de ce titre qui lui a valu d’intégrer l’aventure The Voice Kids au sein de l’équipe de Black M.