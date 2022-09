Центр екстреної допомоги Ariane | Centre d'Accueil d'Urgence Ariane

Lorsqu'un-e Ukrainien-nienne arrive en Belgique, la première question qui se pose est celle du logement. Beaucoup restent chez des amis ou dans une famille d'accueil, mais il y a des gens qui n'ont nulle part où aller. dans ce cas-là , ils peuvent être dirigés au centre de réfugiés Ariane, qui relève actuellement de la Croix-Rouge. Nous nous sommes rendus là-bas pour voir si les Ukrainiens étaient bien installés. Malheureusement, ce n'est tout à fait la cas...

"Bonjour, je m'appelle Sergey. Nous sommes ici depuis le tout début de la guerre. Ici les conditions de vie sont les suivantes : les chambres ne sont pas fermées à clé et nous sommes obligés d'emporter tous nos papiers avec nous. Les conditions sont telles qu'on ne peut pas rester plus que quelques semaines. Il y a des lits et les chambres sont nettoyées, mais elles ne sont pas fermées, c'est problématique. On reçoit les médicaments les plus nécessaires. Mais nous ne pouvons pas obtenir de traitement parce que nous n'avons pas de police d'assurance médicale, nous ne pouvons donc pas obtenir un traitement complet car nous n'avons pas de domiciliation.

En termes de nourriture, c'est parfois immangeable. On peut arriver à manger ces plats pendant 3-4 jours, mais pas pendant des mois. Par conséquent, tout le monde a des problèmes d'intestin.

L'essentiel est que nous n'ayons pas reçu tous les documents, seulement le document sur la protection temporaire. Nous ne pouvons pas continuer à "bouger", travailler, recevoir des soins, car nous n'avons pas de documents pour cela." nous explique Serhii, qui vit au centre depuis le deuxième mois.

"Je m'appelle Oksana, je suis ici depuis le 28 juin. Je suis venue avec mes deux enfants, de 14 ans et de 11 ans, avec l'idée que je serais aidée ici. Parce que nous fuyons la guerre, mais en deux mois on ne nous a pas trouvé de maison, on nous donne à manger, on a un endroit où dormir, mais ce n'est pas pour ça qu'on est venu. On a l'impression d'être en prison. Parce que nous n'avons pas d'argent pour faire quoi que ce soit. Il y a un mois, les employés du centre nous aient donné une feuille de papier indiquant que nous devions chercher un logement par nous-mêmes. Nous avons commencé à chercher en prenant les transports en commun. Je pensais qu'on pourrait s'installer rapidement ici, mais ce n'est pas le cas. Côté nourriture, les enfants ne reçoivent presque pas de légumes et très peu de fruits. Tout le monde a des carences en vitamines, la peau craque, les enfants tombent très souvent malades. Si les autorités belges peuvent nous aider, alors donnez-nous la possibilité de nous inscrire et de commencer à étudier et à travailler."

Le principal problème pour les personnes vivant dans le centre d'Ariana c'est l'impossibilité de se domicilier à une adresse précises. Sans domiciliation, les gens ne reçoivent pas d'aide financière, ni la possibilité de louer un logement ou d'inscrire leurs enfants à l'école et même de consulter un médecin.