Центр екстреної допомоги Ariane | Centre d'Accueil d'Urgence Ariane

Коли українець прибуває до Бельгії перше питання яке стає перед ним, це житло. Багато хто залишається у друзів чи у приймаючої сім’ї, та є люди яким нікуди піти, тоді їх можуть направити до центру для біженців Аріана, який є в наразі підпорядкуванні Червоного Хреста. Ми приїхали туди, щоб переглянути умови, та дізнатись чи добре облаштувались там українці. Ми були негативно вражені.

“Доброго дня, мене звати Сергій. Ми знаходимось тут вже другий місяць.

Умови проживання такі, що кімнати не зачиняються і ми змушені носити, всі свої документи з собою. Умови такі, щоб бути тут декілька тижні, але не два-три місяці, як більшість людей тут знаходиться. Ліжки є і кімнати прибираються, але не зачиняються в цьому і є проблема.

Медикаменти видають, самі необхідні. Але лікування ми не можемо отримати оскільки, у нас немає страхового медичного поліса, тому повноцінно лікуватись ми не можемо. Ми не маємо можливості отримати лікування, все до чого ми маємо доступ це до загальних медикаментів.

По харчуванню, обід дають нормальний, вечеря та сніданок гірші. Ці страви можна приймати 3-4 дні, але не місяцями. Тому у всіх є проблеми, через харчування.

Головне, що ми не отримали всіх документів, тільки документ про тимчасовий захист. Ми не можемо далі “рухатись”, працювати, лікуватись, тому що у нас немає для цього документів.” - Повідомив нам Сергій, який проживає вже другий місяць в центрі.

“Мене звати Оксана, я знаходжусь тут з 28 червня. Я приїхала з двома дітьми, 14 років та 11 років, з думкою про те, що тут мені нададуть допомогу. Тому що ми втікаємо від війни, але за два місяці нам так і не знайшли ні житла, нам дають їжу, нам є де спати, але це не те, за чим ми приїхали. Ми відчуваємо себе як у в'язниці. Тому що ми не маємо грошей на проїзд. Місяць тому мене оштрафували в транспорті, після того як співробітники центру, дали нам папірці з інформацією, про те, що ми маємо самостійно шукати житло, оскільки, співробітники центру не можуть знайти для нас житло. Ми почали шукати і в перший же день мене оштрафували на 107 євро. У мене таких грошей немає, я вже тут два з половиною місяці, напевно пеня наростає і мене це дуже хвилює і турбує. Тому що допомоги я не отримала, а штраф отримала. Житла також немає, мої діти ходили до музичної школи (в Україні) і зараз я не знаю, що тепер робити, оскільки шкільний рік вже розпочався в Бельгії і в Україні, а я написала відмову від онлайн-уроків в Українській школі, бо думала, що мої діти зможуть піти до школи в Бельгії. Я думала, що за два місяці нас тут розселять, але нас не розселяють. Харчування яке ми тут отримуємо, можна приймати тиждень або два, але не постійно, тим більше дітям. Дітям майже овочів не надається, фруктів також дуже мало. У всі авітаміноз, тріскається шкіра, діти дуже часто хворіють. Два рази нам давали Борщ, це було як свято для нас. За два з половиною місяців, такі страви виглядають, як легке знущання над нами. Якщо влада Бельгії може нам допомогти, то дайте нам можливість зареєструватись і почати вчитись та працювати.” - Повідомила нам Оксана.

Головною проблемою, для людей які проживають в центрі Аріана, це неможливість зареєструватись, без цього люди не отримують фінансової допомоги, можливість орендувати житло, записати дітей в школу, та навіть відвідати лікаря.