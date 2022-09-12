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Ukraine - Україна

Центр екстреної допомоги Ariane | Centre d'Accueil d'Urgence Ariane

il y a 2 heuresTemps de lecture4 min
Par Micha

Коли українець прибуває до Бельгії перше питання яке стає перед ним, це житло. Багато хто залишається у друзів чи у приймаючої сім’ї, та є люди яким нікуди піти, тоді їх можуть направити до центру для біженців Аріана, який є в наразі підпорядкуванні Червоного  Хреста. Ми приїхали туди, щоб переглянути умови, та дізнатись чи добре облаштувались там українці. Ми були негативно вражені. 

“Доброго дня, мене звати Сергій. Ми знаходимось тут вже другий місяць.
Умови проживання такі, що кімнати не зачиняються і ми змушені носити, всі свої документи з собою. Умови такі, щоб бути тут декілька тижні, але не два-три місяці, як більшість людей тут знаходиться. Ліжки є і кімнати прибираються, але не зачиняються в цьому і є проблема.
Медикаменти видають, самі необхідні. Але лікування ми не можемо отримати оскільки, у нас немає страхового медичного поліса, тому повноцінно лікуватись ми не можемо. Ми не маємо  можливості отримати лікування, все до чого ми маємо доступ це до загальних медикаментів.
По харчуванню, обід дають нормальний, вечеря та сніданок гірші. Ці страви можна приймати 3-4 дні, але не місяцями. Тому у всіх є проблеми, через харчування.
Головне, що ми не отримали всіх документів, тільки документ про тимчасовий захист. Ми не можемо далі “рухатись”, працювати, лікуватись, тому що у нас немає для цього документів.” - Повідомив нам Сергій, який проживає вже другий місяць в центрі.
Мене звати Оксана, я знаходжусь тут з 28 червня. Я приїхала з двома дітьми, 14 років та 11 років, з думкою про те, що тут мені нададуть допомогу. Тому що ми втікаємо від війни, але за два місяці нам так і не знайшли ні житла, нам дають їжу, нам є де спати, але це не те, за чим ми приїхали. Ми відчуваємо себе як у в'язниці. Тому що ми не маємо грошей на проїзд. Місяць тому мене оштрафували в транспорті, після того як співробітники центру, дали нам папірці з інформацією, про те, що ми маємо самостійно шукати житло, оскільки, співробітники центру не можуть знайти для нас житло. Ми почали шукати і в перший же день мене оштрафували на 107 євро. У мене таких грошей немає, я вже тут два з половиною місяці, напевно пеня наростає і мене це дуже хвилює і турбує. Тому що допомоги я не отримала, а штраф отримала. Житла також немає, мої діти ходили до музичної школи (в Україні) і зараз я не знаю, що тепер робити, оскільки шкільний рік вже розпочався в Бельгії і в Україні, а я написала відмову від онлайн-уроків в Українській школі, бо думала, що мої діти зможуть піти до школи в Бельгії. Я думала, що за два місяці нас тут розселять, але нас не розселяють. Харчування яке ми тут отримуємо, можна приймати тиждень або два, але не постійно, тим більше дітям. Дітям майже овочів не надається, фруктів також дуже мало. У всі авітаміноз, тріскається шкіра, діти дуже часто хворіють. Два рази нам давали Борщ, це було як свято для нас. За два з половиною місяців, такі страви виглядають, як легке знущання над нами.  Якщо влада Бельгії може нам допомогти, то дайте нам можливість зареєструватись і почати вчитись та працювати.” - Повідомила нам Оксана. 

Головною проблемою, для людей які проживають в центрі Аріана, це неможливість зареєструватись, без цього люди не отримують фінансової допомоги, можливість орендувати житло, записати дітей в школу, та навіть відвідати лікаря.

 

Centre d'Accueil d'Urgence Ariane

Lorsqu'un-e Ukrainien-nienne arrive en Belgique, la première question qui se pose est celle du logement. Beaucoup restent chez des amis ou dans une famille d'accueil, mais il y a des gens qui n'ont nulle part où aller. dans ce cas-là , ils peuvent être dirigés au centre de réfugiés Ariane, qui relève actuellement de la Croix-Rouge. Nous nous sommes rendus là-bas pour voir si les Ukrainiens étaient bien installés. Malheureusement, ce n'est tout à fait la cas...

"Bonjour, je m'appelle Sergey. Nous sommes ici depuis le tout début de la guerre. Ici les conditions de vie sont les suivantes : les chambres ne sont pas fermées à clé et nous sommes obligés d'emporter tous nos papiers avec nous. Les conditions sont telles qu'on ne peut pas rester plus que quelques semaines. Il y a des lits et les chambres sont nettoyées, mais elles ne sont pas fermées, c'est problématique. On reçoit les médicaments les plus nécessaires. Mais nous ne pouvons pas obtenir de traitement parce que nous n'avons pas de police d'assurance médicale, nous ne pouvons donc pas obtenir un traitement complet car nous n'avons pas de domiciliation.

En termes de nourriture, c'est parfois immangeable. On peut arriver à manger ces plats pendant 3-4 jours, mais pas pendant des mois. Par conséquent, tout le monde a des problèmes d'intestin.

L'essentiel est que nous n'ayons pas reçu tous les documents, seulement le document sur la protection temporaire. Nous ne pouvons pas continuer à "bouger", travailler, recevoir des soins, car nous n'avons pas de documents pour cela." nous explique Serhii, qui vit au centre depuis le deuxième mois.

"Je m'appelle Oksana, je suis ici depuis le 28 juin. Je suis venue avec mes deux enfants, de 14 ans et de 11 ans, avec l'idée que je serais aidée ici. Parce que nous fuyons la guerre, mais en deux mois on ne nous a pas trouvé de maison, on nous donne à manger, on a un endroit où dormir, mais ce n'est pas pour ça qu'on est venu. On a l'impression d'être en prison. Parce que nous n'avons pas d'argent pour faire quoi que ce soit. Il y a un mois, les employés du centre nous aient donné une feuille de papier indiquant que nous devions chercher un logement par nous-mêmes. Nous avons commencé à chercher en prenant les transports en commun. Je pensais qu'on pourrait s'installer rapidement ici, mais ce n'est pas le cas. Côté nourriture, les enfants ne reçoivent presque pas de légumes et très peu de fruits. Tout le monde a des carences en vitamines, la peau craque, les enfants tombent très souvent malades. Si les autorités belges peuvent nous aider, alors donnez-nous la possibilité de nous inscrire et de commencer à étudier et à travailler." 

Le principal problème pour les personnes vivant dans le centre d'Ariana c'est l'impossibilité de se domicilier à une adresse précises. Sans domiciliation, les gens ne reçoivent pas d'aide financière, ni la possibilité de louer un logement ou d'inscrire leurs enfants à l'école et même de consulter un médecin.

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