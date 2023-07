Ariane 5, "un vrai succès d’intégration européenne" : le dernier lancement est reporté à mercredi

Le dernier vol de la fusée Ariane 5, prévu ce mardi depuis Kourou en Guyane française, a été reporté de 24 heures en raison d’une météo défavorable, a annoncé Arianespace. La date la plus proche pour le lancement est mercredi entre 0h00 et 1h05 (heures belges), "sous réserve de conditions météorologiques favorables", ajoute la société qui opère les lancements. Le 117e et dernier vol d’Ariane 5, qui fait ses adieux après 27 ans de carrière, embarquera un satellite de communications militaires français (Syracuse 4B) et un satellite expérimental allemand.

La fusée Ariane 5 a 27 ans de bons et loyaux services. Interrogé sur La Première, Thibault Jongen, le patron de la SABCA, explique que ce constructeur aérospatial belge fabrique des pièces importantes pour Ariane : "Depuis le début de l’aventure spatiale européenne, SABCA était présent et fabrique des composants critiques pour les lanceurs européens, lanceurs qu’on appelle aussi fusées. Ça a commencé avec Ariane 1, aujourd’hui Ariane 5, demain Ariane 6. Vega, Vega-C la fusée italienne. Une fusée n’a pas d’ailes, donc pour diriger la fusée et la guider correctement sur sa trajectoire, on utilise des petits muscles qui font bouger la direction d’éjection des gaz de la tuyère du moteur. C’est un peu comme si on tenait un Bic sur un doigt. Donc c’est un système extrêmement instable et il faut garder le Bic vertical en changeant chaque fois la direction d’éjection des gaz du moteur. Et donc c’est SABCA qui conçoit complètement toute la partie mécanique et électronique, tout le système de contrôle de la trajectoire des fusées européennes. Sur Ariane 5, nous avons aussi fait de grandes structures métalliques qui sont la coiffe supérieure et la jupe inférieure des boosters d’Ariane. Donc pour SABCA, c’est évidemment un moment important puisque c’est la fin du produit que nous fabriquions sur cette fusée-là. Mais je dois aussi dire qu’Ariane 5, c’est aussi la contribution de beaucoup d’autres entreprises belges, Safran Aero Booster, par exemple, Thales Aerospace à Charleroi, et beaucoup d’autres fournisseurs plus petits de composants, d’éléments et de services pour Ariane 5".

Pour Thibault Jongen, "Ariane 5 est un vrai succès d’intégration européenne, un vrai succès technologique et un vrai succès industriel et opérationnel. C’est une des fusées les plus fiables qui n’ait jamais existé, avec un nombre vraiment impressionnant de lancements, mais aussi de lancements réussis et de lancements réussis avec une très grande précision. Il faut rappeler, par exemple, le grand succès du lancement James Webb Télescope, qui a permis une injection sur un point dans l’espace qui était tellement précis que ça a permis de faire en sorte que l’espérance de vie de ce télescope soit doublée grâce de nouveau à la précision extrêmement forte de l’insertion du satellite".