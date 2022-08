Ariana Grande victime de sexualisation lors de son époque Nickelodeon selon ses fans

Depuis la publication des mémoires de Jennette Mc Curdy qui retracent l’enfance de l’actrice de "Sam & Cat" et dévoilent la face cachée de Nickelodeon, les fans d’Ariana Grande estiment que la star a été victime de sexualisation lorsqu’elle incarnait le rôle de Cat Valentine.

Depuis son single "The Way" en collaboration avec Mac Miller, Ariana Grande ne cesse d’enchaîner les succès. On en oublierait même qu’elle a été révélée dans "Victorious", une sitcom diffusée sur Nickelodeon, dans laquelle elle jouait le rôle de Cat Valentine. La série pour enfants a cartonné et a eu droit à son spin-off, "Sam & Cat".

Si les enfants ont adoré l’époque "Victorious" et "Sam & Cat", il ne semble pas que ce soit le cas d’Ariana Grande qui n’a plus jamais rouvert ce chapitre de sa vie, contrairement à son ancienne co-star, Jennette Mc Curdy, qui a récemment publié ses mémoires sur son enfance. Elle déclare avoir été poussée à consommer de l’alcool sur le plateau et avoir été victime de gestes déplacés.

Depuis la publication des mémoires de Mc Curdy, Nickelodeon est dans la sauce. Les fans d’Ariana Grande se sont demandé si leur idole avait subi le même sort de ses 16 ans à ses 19 ans. Ils ont alors regardé à nouveau, ou plutôt observé, les épisodes qu’ils ont adorés plus jeunes.

Dans ces derniers, on peut voir la jeune Ariana se verser de l’eau sur la poitrine tout en prétendant essayer de boire la tête renversée, sucer ses orteils ou encore presser une pomme de terre pour essayer d’en faire du jus sans oublier de gémir. Des comportements que beaucoup de fans estiment inappropriés, tout comme les propos qu’elle tient pour son jeune âge.

"[…] Ariana est elle-même une victime de la perversité de Dan Schneider. Voilà pourquoi elle ne parle plus du rôle de Cat Valentine. Ils l’ont sexualisée et infantilisée", estime une fan qui a posté une compilation de scènes de Grande lorsqu’elle prêtait ses traits à Cat Valentine.