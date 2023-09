Ariana Grande se confie sur son rapport à la beauté "J’ai eu une tonne d’injections dans les lèvres"

Dans cette vidéo repartagée par le magazine VanityFair, la star explique avoir "utilisé le maquillage comme un déguisement ou comme quelque chose derrière lequel me cacher – de plus en plus de cheveux, de plus en plus d’eye-liner, de plus en plus épais". Elle aime toujours ce look mais plus l’intention derrière cette pratique.

Très jeune, Ariana Grande était sur le devant de la scène et aujourd’hui, sa relation avec son corps a changé, son rapport à la beauté n’est plus le même "J’ai eu une tonne d’injections dans les lèvres au fil des ans et du Botox. J’ai arrêté en 2018 parce que c'était trop. J’avais juste l’impression de me cacher, vous voyez ? ".

Alors qu’elle retient ses larmes, elle explique qu’elle recommencera peut-être un jour les injections et le botox et libre à chacune de faire ce qu’elle veut pour se sentir belle "Mais je sais qu’en ce qui me concerne, je me disais simplement que je voulais voir mes rides provoquées par les larmes et les sourires bien méritées. J’espère que mes rides de sourire seront de plus en plus profondes et que je rirai de plus en plus. Le vieillissement peut être une si belle chose". La chanteuse n’exclut pas le lifting dans 10 ans : "Mais ce ne sont là que des réflexions dont je pense que nous devrions pouvoir discuter. Si nous sommes assis ici pour parler de secrets de beauté, tant pis, mettons tout sur la table".

En avril dernier, Ariana Grande s’est confiée sur TikTok en évoquant des périodes sombres de sa vie, pour demander à ses fans d’arrêter de commenter son physique et celui des autres.