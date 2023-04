Ariana Grande s’exprime avec humour sur la fuite de ses nouveaux projets : "Je n’ai plus de secrets"

À l’occasion du premier anniversaire de sa marque de maquillage R.E.M. beauty, Ariana Grande a surpris ses fans avec une vidéo Youtube comprenant une séance de questions-réponses et un tutoriel de maquillage.

Durant cette séance, la chanteuse a évoqué son nouveau film WICKED ainsi que les fuites régulières de ses démos et de sa nouvelle gamme de fond de teint sur les réseaux sociaux. Elle a plaisanté sur le fait que tout ce qu’elle faisait était systématiquement dévoilé : "Vous avez entendu toutes les mauvaises chansons et toutes les démos de m*** que j’ai jamais faites. Hilarant ! ". Elle a ajouté avec humour : "Je n’ai plus de secrets. Vous avez volé toute ma musique inédite. C’est affolant. Vous avez même découvert les nouveaux fonds de teint".