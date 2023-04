Ariana Grande répond à ses fans qui la préféraient avant : "Je prenais des antidépresseurs, buvais et mangeais mal"

Ariana Grande, comme de nombreuses autres stars Disney, a été projetée très tôt sur le devant de la scène. Surexposée sur les réseaux sociaux, elle est souvent victime de body shaming. Depuis son changement de look, les fans s’inquiètent pour elle.

La chanteuse et actrice américaine s’est confiée sur TikTok en évoquant des périodes sombres de sa vie, pour demander à ses fans d’arrêter de commenter son physique et celui des autres.

Comme le retranscrit le magazine Stereogum, elle a décidé de faire cette vidéo pour répondre aux préoccupations sur son corps et pour expliquer ce que ça lui faisait, de recevoir autant de réflexions sur son physique. "Je pense que nous pourrions, ou plutôt que nous devrions être plus doux et moins à l’aise quand on commente le corps des gens, et ce même si vous pensez que vous dites quelque chose de bien intentionné, parce que vous le trouvez sain, malsain, grand, petit, ceci, cela, sexy… Nous devrions vraiment éviter de le faire aussi souvent", déclare-t-elle.

Elle avance qu’il est important d’être "safe" les uns envers les autres et que la beauté est une notion subjective, tout comme la conception d'une "bonne santé". Une personne peut sembler saine sans l’être donc se préoccuper de la santé de quelqu’un en se basant uniquement sur son apparence n’est pas une bonne manière de faire. "Je sais, à titre personnel, que le corps auquel vous comparez mon corps actuel était en réalité tout sauf sain. Je prenais beaucoup d’antidépresseurs, je buvais en même temps et je mangeais très mal. Et au point le plus bas de ma vie, quand j’avais l’air d’être "en bonne santé" comme vous le dites, ben je ne l’étais pas du tout".

Ariana Grande aurait préféré ne pas avoir à se dévoiler autant. Si elle a fait ce choix, c’est principalement parce qu’elle pense toucher plus de monde en mettant en avant sa vulnérabilité. "Vous ne savez jamais ce que quelqu’un traverse, donc même si vous venez avec une intention positive et aimante, cette personne est probablement en train de travailler sur ce qu’elle vit ou a un système de soutien avec lequel elle peut travailler dessus", a-t-elle expliqué, demandant à toutes celles et ceux regardant son TikTok d’être "gentils les uns avec les autres".