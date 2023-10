Ariana a été victime de violences conjugales de la part de sa compagne

Au départ, c’est une histoire d’amour entre deux femmes qui commence dans une petite ville italienne.

Ariana se souvient : "J’ai rencontré cette femme dans un bar. On a tout de suite accroché. Au début, on s’amusait bien." Mais au fil du temps, la jeune femme se rend compte que sa petite amie a un gros problème avec l’alcool. Arianna ne comprend pas toujours ce qu’il se passe dans la tête de son amie et souffre de son comportement souvent imprévisible. "Tout d’un coup, elle s’énerve parce qu’elle croit que j’ai dit quelque chose contre elle, alors que je n’ai rien dit", explique Arianna.

La jeune femme se sent humiliée et rabaissée en public. Les menaces de suicide de sa compagne sont récurrentes. Arianna se sent responsable d'elle et reste dans la relation en espérant que la situation s’améliore, mais le malaise grandit. Après plusieurs tentatives de ruptures, la violence devient physique. Arianna se souvient : "Elle avait une barre de fer et essayait de me frapper. Elle me donnait des coups de poings et j'ai réussi à m'enfuir et à me cacher dans le jardin."

Arianna profite d'une opportunité de boulot à Bruxelles pour prendre de la distance. "Dans cette petite ville italienne, tous ses amis l'ont soutenue, tout le monde a cru à sa version de l'histoire", dit-elle, avant d’ajouter : "Un couple homosexuel, dans une petite ville où on est le seul couple… c’est difficile de demander de l'aide si déjà, on est les ‘bizarres’ du village."

Selon une enquête de Tels Quels et de l'Observatoire du Sida et des Sexualités, dans les relations non hétérosexuelles, 46% des personnes subissent ou ont subi de la violence. En Belgique, il n'existe aucun service spécifique pour les cas de violences dans les relations non hétérosexuelles.

Néanmoins, un numéro vert spécialisé dans l'écoute des victimes de violences conjugales est en place. Il s’agit d’un numéro gratuit et anonyme, accessible tous les jours, à toute heure : 0800 300 30.