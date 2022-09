Argentine : une pneumonie mystérieuse et inconnue provoque trois morts autour d’une clinique du nord du pays

Des examens approfondis sont en cours au laboratoire argentin de référence, l’Institut Malbran à Buenos Aires, et des résultats étaient attendus d’ici la fin de la semaine. Mais d’ores et déjà, Covid, grippe, influenza de type A et B, et hantavirus (transmis par les rongeurs) notamment ont été écartés, avait indiqué mercredi Luis Ruiz Medina.

Les symptômes communs sont "un état respiratoire sévère avec pneumonie bilatérale, et une imagerie très similaire au Covid, mais cela a été écarté", avait-il aussi signalé. "La plupart ont commencé par des vomissements, une forte fièvre, une diarrhée et des courbatures, avec une évolution plus complexe chez certains", a-t-il précisé jeudi. Sur les six patients atteints, quatre sont hospitalisés avec des symptômes plus ou moins graves, deux autres sont suivis à l’isolement à domicile. Les trois nouveaux cas révélés jeudi sont ceux d’une aide-soignante et d’une infirmière quadragénaires, et d’un infirmier de 30 ans avec des comorbidités.