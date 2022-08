Argentine : nouveaux rassemblements de soutien à Kirchner, brefs heurts à Buenos Aires

De nouvelles manifestations de soutien à la vice-présidente argentine Cristina Kirchner, en réaction à une peine de prison requise contre elle, se sont tenues samedi dans plusieurs villes, dont une près de son domicile à Buenos Aires a donné lieu à des heurts avec la police.

Plusieurs marches, sans incidents, ont rassemblé des milliers de personnes à Tucuman (nord-ouest), Cordoba (centre), Bahia Blanca (sud) notamment. D’autres étaient prévues à Neuquen (sud) Catamarca (nord-ouest) San Luis (centre) entre autres, selon des télévisions locales et l’agence d’Etat Telam.

A Buenos Aires, de brefs accrochages sont intervenus en fin d’après-midi entre la police et des partisans de Cristina Kirchner (péroniste, gauche), lorsque les manifestants ont tenté de forcer un cordon mis en place aux abords du domicile de la vice-présidente, dans le quartier de Recoleta, a constaté l’AFP.

Comme chaque soir cette semaine, des centaines de personnes y avaient convergé pour chanter et scander inlassablement, parfois jusque tard dans la nuit, des slogans de soutiens et d’affection : "Cristina présidente" "Le peuple aime Cristina", etc.