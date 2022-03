Argentine : le Parlement approuve l’accord avec le FMI sur le refinancement de la dette

Cette approbation était attendue étant donné l’accord cette semaine en commissions entre la coalition Frente de todos (centre-gauche) au pouvoir, et celle d’opposition Juntos por el Cambio (centre-droit).

Faute d’accord avec l’institution de Washington, l’Argentine aurait été confrontée à des remboursements, entre capital et intérêts, de plus de 19 milliards de dollars en 2022, autant en 2023 et environ 4 milliards en 2024.