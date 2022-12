La vice-présidente argentine et ex-cheffe de l'Etat Cristina Kirchner, condamnée mardi à six ans de prison et une inéligibilité à vie dans un procès pour fraude et corruption - peines qui ne seront effectives qu'au bout de recours-, a affirmé qu'elle ne serait "candidate à rien en 2023".

"Je ne serai candidate a rien. Ni sénatrice, ni vice-présidente, ni présidente," a-t-elle déclaré dans une allocation vidéo combative diffusée sur ses comptes sociaux peu après le verdict.