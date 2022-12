Argentine : la justice autorise une exploration pétrolière en mer au large de Mar del Plata

La chambre d’appel de Mar del Plata a estimé que les garanties ont été apportées par le gouvernement, via l’Administration des Parcs Nationaux, et par le consortium, et autorise "la poursuite des activités de prospection".

Mais plusieurs conditions ont été imposées : la présence "d’observateurs permanents" d’un organisme scientifique interministériel reconnu, "Pampa Azul", une distance de 50 km au moins entre l’exploration sismique et la zone dite du "Trou bleu", considéré comme sanctuaire marin et zone de nourriture de la baleine franche australe, et la "suspension immédiate" de l’exploration au moindre signe de "dommage sensible" à l’environnement.

Début 2022, plusieurs milliers de manifestants avaient protesté devant des plages de Mar del Plata contre le projet. Greenpeace Argentina a dénoncé un "recul environnemental" et s’est engagé à combattre le projet devant la Cour suprême. L’ONG considère que les explorations sismiques offshore sont "le deuxième plus grand facteur de bruit sous-marin après les essais militaires et nucléaires".