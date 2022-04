A l’heure où le prix des céréales flambe, cet insecte est une alternative intéressante pour nourrir le bétail, surtout dans un pays de carnivores où l’élevage intensif de bovins cause pas mal de ravages à la planète. L’élevage d’insectes est nettement moins émetteur de gaz à effet de serre, il prend moins de place et demande beaucoup moins d’eau. Sans compter que coléoptères, chenilles et sauterelles pourraient aussi constituer une bonne alimentation pour l’homme : il y a 2 fois plus protéines dans des vers de farine que dans le bœuf. Procens est en plein développement et n’a pas fini de nous surprendre…