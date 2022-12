Argentine – France : les pronostics de Sara, Ophélie et Marco dans le cube de Viva for Life

La finale de la Coupe du monde, c’est ce dimanche à 16h sur La Une et en DAB + sur Viva Sport. Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier garderont un œil sur le score depuis le cube de Viva for Life. À quelques heures du coup d’envoi, ils livrent leur pronostic. Va-t-il y avoir des conflits dans le cube ?

Pour Marco Leulier, il n’y a pas de doute, c’est son pays, la France, qui va soulever la coupe : "Je ne vais pas m’engager sur le score parce que ça va être chaud, mais je vais m’engager sur le doublé de la France."

Mais qu’en pensent nos animatrices ?

"Je suis pour la meilleure équipe, tempère Sara. Je crois que les Français sont plus forts. Ça serait dommage que la France soit arrivée là pour ne pas la gagner, je leur souhaite de tout cœur."

Même pronostic pour Ophélie… qui préférerait pourtant voir l’Argentine gagner "parce que ça rappelle les souvenirs de notre défaite face à la France."

Voilà qui promet une petite rivalité dans le cube : "Ça va peut-être être une guéguerre entre nous, explique Ophélie. Sara et moi, on va avoir envie d’être contre Marco juste par principe, pour l’embêter un peu !"

La mobilisation avant tout !

Si nos animateurs vont suivre le score, pas question de se détourner de la raison de leur présence dans le cube de Viva for Life :

On doit être concentrés sur la cause. La cause avant tout, le match n’a pas d’importance par rapport à la raison pour laquelle on est ici, il faut remettre les priorités, nous les priorités c’est l’enfance en pauvreté et les associations qui attendent notre aide.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de 80.000 enfants de 0 à 6 ans sont touchés par la pauvreté. Avec les crises consécutives, c’est pire ! Faites un don.