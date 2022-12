Argentine – France : les forces et faiblesses des deux équipes avant la finale

C’est sans doute là que le bât blesse pour la France qui a encaissé dans 5 de ses 6 rencontres dans ce mondial. Heureusement pour les Bleus, la seule clean sheet est arrivée au meilleur des moments, en demi face au Maroc. Grâce notamment à un Griezmann qui a joué à tous les postes. Mais il faudra cependant faire attention, l’Argentine n’est pas le Maroc. Messi et compagnie auront sans doute besoin de moins d’occasions pour faire mouche. Même si Lloris fait un bon mondial, c’est l’ossature défensive qui doit monter d’un niveau.

En face, l’Albiceleste compte trois clean sheet depuis le début de la compétition. Elle a effacé le souvenir douloureux de la défaite initiale face à l’Arabie saoudite.

Et puis, son gardien Emiliano Martinez est sans doute meilleur dans l’exercice des penalties et des tirs au but. Dans ce mondial, le keeper d’Aston Villa a dégoûté à lui tout seul les Pays-Bas en quart de finale en stoppant deux des tentatives néerlandaises (van Dijk et Berghuis). Martinez pourra aussi se souvenir de la demi-finale en Copa America face à la Colombie où il avait stoppé trois tirs.

De son côté, Lloris n’est pas encore passé pendant ce mondial par une séance de tirs au but. Le portier de Tottenham a dû faire face à trois penalties. Son bilan : deux buts encaissés (Pologne et Angleterre) et un envoi au-dessus de sa cage.

Laquelle des deux équipes va remporter la victoire finale ? Réponse ce dimanche en début de soirée.