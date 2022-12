Argentine – Croatie : un duel disproportionné…. sur papier

Pour sa sixième Coupe du monde, l’équipe au damier va disputer sa troisième demi-finale (elle avait perdu contre la France en 1998, ndlr). On ne peut donc plus parler de surprise.

Mais la Croatie, ce ne sont pas que des joueurs talentueux ou expérimentés malgré l’apport indéniable de Modric, Ivan Perisic ou Marcelo Brozovic. C’est un foot marqué par l’histoire récente du pays et de la guerre qui a suivi l’implosion de la Yougoslavie. Un football de cœur et de résilience qui a accompagné l’indépendance du pays comme l’expression d’un fort sentiment national. "Depuis l’indépendance, on nous a appris qu’on n’arrive à rien sans se battre" a déclaré Bruno Petkovic, buteur contre le Brésil. "Cette culture nous donne de la force dans les moments difficiles" a-t-il ajouté.

Une combativité ancrée dans l’ADN de l’équipe et qui donne à cette petite nation du foot, d’un point de vue purement quantitatif, une tout autre dimension une fois la balle en jeu. "J’ai confiance en mes joueurs qui ont montré de la force et du caractère depuis le début du tournoi. Nous allons donner le maximum comme nous l’avons fait lors de chaque match et je peux vous assurer que tout le monde est prêt." a ajouté Dalic.

Et ça, personne n’en doute…