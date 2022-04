Aretha Franklin, soul sister : un documentaire à voir sur La Trois

Reine incontestée de la soul, Aretha Franklin occupe une place unique dans l’histoire de la musique. Diva hors-norme qui n’a jamais quitté son Détroit natal, elle a chanté la bande originale des révolutions des années '60 : la lutte pour les droits des femmes et les droits civiques.

Révélée au grand public en 1967 avec son tube "Respect", Aretha Franklin a mis la musique soul sur le devant de la scène, a conquis le plus grand nombre et contribué à abattre le cloisonnement existant entre public afro-américain et public blanc.

Première femme intronisée au Rock and Roll Hall Of Fame, artiste féminine ayant le plus de morceaux classés au top Billboard (73) et avec 18 Grammy Awards à son palmarès, Aretha Franklin était sans nul doute "the queen of soul" et l’une des artistes majeures de la musique américaine. Mais, malgré le succès, elle est toujours restée cette "Soul sister," attachée à Detroit et à sa communauté.

Découvrez le parcours de cette artiste hors-norme ce mardi 26 avril dès 22h15 sur La Trois en TV.