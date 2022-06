'Area', sur les traces des chevaux sauvages de Galice

Apparitions chimériques dans la nuit galicienne. Deux juments nous surprennent. Vives et fugaces, elles déposent en nous une trace. De cette apparition naît l’envie de remonter le fil de la légende des chevaux sauvages qui peuplent la Galice.

C’est une torsion du temps où ricochent des voix du XVIe siècle, des visions télépathiques du futur et des rituels entre humains et chevaux. Parmi eux, on trouve la pratique du maréchal-ferrant ou le rassemblement annuel Rapa das bestas pendant lequel les humains rencontrent les chevaux sauvages.

Ce voyage peut s’écouter dans des ordres différents.

Cet ordre-ci a été tiré au sort par Par Ouï-dire : mousse-sel-chair-or-fer.

La pièce est à retrouver en lecture aléatoire sur le site d’Anne Lepère.



Area, une uchronie documentée

Réalisation et prise de son Anne Lepère

Mixage et mise en onde Jeanne Debarsy

Regards dramaturgiques : Marion Sage

_____________________________________