Are You Gonna Go My Way de Kravitz a 30 ans !

Are You Gonna Go My Way est le troisième album de Lenny Kravitz, un album sorti le 9 mars 1993 et est aussi l’un des meilleurs albums de Kravitz ainsi que son second plus grand succès commercial (juste derrière l’album 5 sorti 5 ans plus tard, en 1998).

Le dernier volet d’une trilogie…

Are You Gonna Go My Way fait partie, d’une certaine façon, d’une trilogie d’album commencée avec Let Love Rule en 1989, puis Mama Said en 91 et qui se conclut finalement avec cet album referme cette trilogie en 1993.

Pourquoi les considérer comme formant une trilogie ? Tout simplement parce que ces albums seront enregistrés dans le même studio avec la même éthique de travail, le même état d’esprit, le même matériel technique et les mêmes instruments.

… enregistrée dans le New Jersey

Cette trilogie sera enregistrée dans le même studio, un studio situé à Hoboken, non loin de New York. Dans ce studio, on retrouvait plusieurs pièces… Une de celles-ci est particulièrement utilisée pour l’enregistrement de ces trois albums, une pièce qui avait un son plus "vintage", assez 70’s. Cependant, Lenny et son groupe ne voulaient pas intentionnellement obtenir un son vintage, ce qu’ils voulaient c’est enregistrer avec des véritables instruments et avoir un son plus chaud pour se différencier des autres productions des années 90 que Lenny et son groupe n’appréciaient pas forcément…

L’enregistrement d’Are You Gonna Go My Way se déroule sur une période d’environ 4 mois, Lenny laissant à plusieurs reprises le travail de côté pour se consacrer à différents autres projets : concerts, etc.

L’enregistrement de l’album a débuté à la suite de celui de l’album éponyme de Vanessa Paradis (album produit par Lenny Kravitz qui était alors son petit ami…)

Il est, d’une certaine façon, dans la continuité de ce qui avait été produit par Vanessa Paradis sur son album (enregistré avec Lenny Kravitz, ses musiciens et Henry Hirsch).