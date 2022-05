''Are you Experienced ?'' l'un des albums essentiels de l'ère psychédélique par Jimi Hendrix Experience

Le premier album du groupe anglo-américain sort le 12 mai 1967 en Angleterre.

Produit par Chas Chandler et Michael Jeffery, enregistré dans 3 studios londoniens : CBS, De Lane Lea et Olympic, ''Are you Experienced ?'' est publié par Track Records. Jimi Hendrix y déploie toute sa créativité de compositeur, de parolier, mais également d’arrangeur aux nouvelles idées traduites en sons par Eddie Kramer. De janvier à avril 67, le trio alterne concerts et séances de studio. Les musiciens réalisent la prouesse d’enregistrer de la matière pour 3 singles ainsi qu’un album complet durant ce temps. Sorti le 12 mai 1967 en Grande-Bretagne, le premier album du Jimi Hendrix Experience restera 33 semaines dans les charts en grimpant jusqu’à la seconde place. Aux États-Unis, suite à la performance époustouflante du groupe au festival de Monterey, l’album sortira en août pour atteindre la 5e place du Billboard. Il demeurera dans les charts pendant plus de 106 semaines.

Morceaux diffusés : Foxy Lady - Hey Joe – Red House – Manic Depression – Third Stone from the Sun