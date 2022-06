Ardoise sprimontoise au salon international du meuble de Milan : "Mon atelier est situé à Liège"

"Tout ce qui a été découpé, tout ce qui a été fait dans l’ardoise en termes de découpe et autre, c’est moi qui l’ait fait, explique Jimmy De Angelis. Il y a la découpeuse jet d’eau. Pour moi, c’est super important de toucher la matière et de pouvoir voir comment elles réagissent entre elles pour voir venir et avoir des indications claires quant à la production plus tard. Mon atelier est situé à Liège et j’essaie de travailler avec des entreprises locales ou qui sont en tout cas le plus proche possible de moi. C’est super important, déjà parce que je veux faire vivre les gens autour. Et puis la communication est super importante, il n’y a rien à faire : s’adresser à des artisans qui connaissent les matières et qui peuvent aussi m’informer sur comment elles vont réagir, c’est un trésor immense. On reste local. Après, dans les plus grosses productions malheureusement, là il faut voir avec les sociétés qui nous rachètent les projets, voir comment ils veulent fonctionner quoi".

Voir l’expression des gens quand ils voient nos objets, c’est inestimable.

Cet événement permet à ce designer belge de se faire connaître à l'international. "C’est un peu le faire valoir. C’est venir et dire que chez nous on est capables de faire cela", étaye ce Liégeois. Et d'ajouter : "Quand on peut avoir un vrai échange, voir l’expression des gens quand ils voient nos objets, c’est inestimable. C’est vraiment nécessaire pour faire vivre ce métier et continuer à faire vivre nos projets".

Ce designer liégeois a obtenu de Wallonie- Bruxelles design et mode une bourse pour avoir la chance d'être exposé sans se ruiner.