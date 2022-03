Ardn Bnb, la première conciergerie touristique en Province de Luxembourg

Le beau temps est au rendez-vous, l'occasion pour certains de s'accorder quelques jours de vacances en Ardenne. Les propriétaires d'hébergements touristiques font le plein de réservations mais cela demande cependant du temps et de l'investissement. Pour les soulager, un nouveau concept a vu le jour en province de Luxembourg, du côté de La Roche-en-Ardenne. La société ARDN-BNB, dont les bureaux se situent au coeur de La Roche-en-Ardenne, est née d'une collaboration entre trois amis Rochois. Ensemble, ils proposent leurs services aux propriétaires de gîtes et assurent la gestion de ceux-ci.

Disponible 24h/24, l'équipe gère les séjours de A à Z. Cela comprend, entre autres, les réservations, les remises de clés, le nettoyage et une intervention rapide en cas de problème. " C'est tout à fait innovant, explique l'administratrice de la société Emilie Lefèbvre. On organise vraiment l'expérience du voyageur. Nous sommes présents dès son arrivée et jusqu'à son départ. Nous répondons à toutes ses interrogations et lui venons en aide lorsqu'il en a besoin. Nous nous assurons également du bon état de l'hébergement, de sorte à ce que le propriétaire puisse dormir sur ses deux oreilles. Le propriétaire peut nous faire confiance sur la délégation de la gestion de ses biens puisque ses clients deviennent les nôtres. " Actuellement, l'équipe d'ARDN-BNB compte vingt-deux gîtes à son actif dans la commune de La Roche-en-Ardenne. Au vu du succès et d'une demande particulièrement forte, l'équipe compte bien étendre ses activités sur d'autres régions, à commencer par Houffalize et Marche-en-Famenne.