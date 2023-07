Ardentes annulées : les précisions des organisateurs sur les remboursements et le coût

La dernière journée du festival liégeois des Ardentes a été annulée en raison des risques météo. Campeurs et festivaliers ont donc plié bagage et pour les organisateurs, c’est la douche froide.

" Notre première réaction c’est une profonde tristesse. On comprend la profonde désillusion des festivaliers mais il faut comprendre que pour l’organisation c’est exactement la même chose. On est dans le même état d’esprit que les festivaliers mais en même temps il y a le sens des responsabilités qu’on partage avec les autorités qui ont pris la décision ", explique Gaëtan Servais, co-directeur du festival.

Pour les festivaliers, la question qui se pose maintenant est celle du remboursement : " Bien entendu les spectateurs seront remboursés mais aujourd’hui, on est toujours dans les opérations de sécurisation. Dès qu’on aura terminé ça, à partir de demain, on informera les festivaliers sur les modalités de remboursement ", affirme-t-il.

Pour les organisateurs, le coût de l’annulation sera très important : " le coût est colossal. Les Ardentes, c’est un budget de 22 millions d’euros. Je ne vais pas dire qu’il suffit de diviser par quatre pour comprendre quel sera le coût puisque ce sera peut-être même plus important. Mais le festival des Ardentes est assuré, et notamment contre les cas de force majeure, et ici on est évidemment dans ce cas-là ", précise-t-il.