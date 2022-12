Ardentes 2023 : Aya Nakamura, premier nom francophone annoncé après Travis Scott, Kendrick Lamar et Central Cee

Depuis quelques jours, le festival des Ardentes annonce au compte-gouttes les premiers noms de son line-up 2023. Et c’est d’ores et déjà du très lourd. Les Ardentes viennent, ce lundi, d’annoncer leur première artiste francophone et leur première artiste féminine. Il s’agit d’Aya Nakamura. Elle sera sur la scène liégeoise le jeudi 6 juillet 2023.

Retour sur une semaine chargée en annonce d’importance pour le festival des Ardentes.

Alors que le festival a ouvert sa billetterie jeudi dernier, le nom de Travis Scott venait d’être annoncé. Depuis le drame de l’Astroworld qui avait fait 10 morts, la star de Houston, commence tout juste à être programmé en festival. Et il posera donc ses valises à Liège le vendredi 7 juillet 2023.

Mais le festival ne compte pas s’arrêter là. Il a ensuite annoncé la venue de deux gros poids lourds : Kendrick Lamar et Central Cee. En octobre dernier, Kendrick Lamar avait déjà fait un détour par la Belgique puisqu’il s’était produit au Sportpaleis dans une performance minimaliste et hyper poignante. L’occasion de montrer toute l’étendue de son charisme et de son talent. On a hâte de voir ce que Kendrick va donner en festival et ce sera le 6 juillet prochain sur la scène des Ardentes.

Les annonces se poursuivent puisque c’est au tour de Central Cee d’être annoncé. Et il faudra attendre le dernier jour du festival pour s’ambiancer avec lui puisqu’il montera sur scène le dimanche 9 juillet prochain.

D’ores et déjà, le festival des Ardentes montre qu’il est fidèle à sa réputation en présentant un line up international de folie. Pour l’édition 2022, on avait déjà pu compter sur la présence de Megan Thee Stallion, Burna Boy, A$AP Rocky ou encore Tyler The Creator.