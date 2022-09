"Ardent": le spectacle hommage à la sidérurgie liégeoise

Proposé ce vendredi 9 septembre au Centre Culturel de Seraing, "Ardent" raconte en musique et en images l’histoire de la sidérurgie liégeoise, de son âge d’or jusqu’à son déclin.

A l’initiative de ce ciné-concert, le duo instrumental liégeois Kowari emmené par le pianiste Louan Kempenaers et le violoniste Damien Chierici. " On a composé la bande originale de ce spectacle que l’on joue en live sur scène et pendant que nous jouons, des images et vidéos d’archives sont projetées sur grand écran". Des images d’archive, dont beaucoup proviennent de la Sonuma, qui révèlent un acteur majeur de cette histoire, le HF6, le haut-fourneau sérésien dynamité en décembre 2016 et personnage central du spectacle. " C’est vrai qu’il est très présent dans le spectacle comme il l’était dans la vie des sidérurgistes pour qui il était en quelque sorte un personnage vivant qui respirait et recrachait et quand le HF6 s’est effondré, beaucoup de sidérurgistes se sont en fait effondrés avec lui" fait remarquer Damien Chierici.

A l’ère de la mondialisation, du numérique et d’une nécessaire transition écologique, "Ardent" propose une plongée dans le passé pour mieux appréhender notre monde moderne. " Ecologiquement parlant, tout ce que recrachait le HF6, le dragon comme l’appelaient les travailleurs, ce n’était évidemment pas super " souligne en souriant Damien Chierici. Et de conclure :" Ce spectacle veut aussi se projeter dans l’avenir et poser la question de l’avenir et de la reconversion".

La bande originale du spectacle "Ardent" composée par Kowari est disponible sur toutes les plateformes.