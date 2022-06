Arcus : un nuage impressionnant, digne d'un film catastrophe

Plus cette masse nuageuse est basse et déchiquetée, plus elle est soumise à de nombreuses turbulences (et donc à de fortes rafales de vent). Sous d'intenses orages, on parlera même d'arcus multicouches : plusieurs rouleaux s'empilent les uns sur les autres !

Pas de fin du monde en vue donc, ouf!, mais un phénomène météorologique mouvementé et impressionnant à capturer en photo ! Ces nuages sont bien connus, comme le sont les cirrus, cumuls et autres astrostratus (on vous détaille tout cela dans cet article) et les nuages noctulescents (dont on vous parle ici!)