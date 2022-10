Le groupe nous dévoile son prochain album The Car au compte-goutte, et a partagé aujourd'hui "I Ain’t Quite Where I Think I Am". On apprend également qu'il sera de passage par chez nous sur la plaine de Werchter le dimanche 2 juillet 2023 !

Ce nouveau titre avait déjà été joué en live à Zurich un peu plus tôt et on le découvre donc officiellement aujourd'hui :